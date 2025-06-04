Последствия российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Рени и Ильичёвска (украинское название — Черноморск) были похожи на мощное извержение вулкана. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на подполье. По его словам, российским военным удалось уничтожить значительные запасы западного вооружения, боеприпасов и топлива, предназначавшихся для ВСУ.

«Как нам сообщают партизаны, порты Одессы, Ильичёвска, Рени горели как, наверное, вулкан», — сказал он ТАСС.

Эксперт сообщил, что российские ударные БПЛА «Герань» успешно поразили склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. По его данным, эти портовые терминалы использовались для разгрузки поступающего оружия, боеприпасов и ГСМ, которые, согласно утверждениям, поставлялись в обмен на украинское зерно.