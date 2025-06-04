Мурашко рассказал Путину о состоянии младенца, потерявшего мать при теракте под Брянском

Врачам удалось стабилизировать состояние четырёхмесячного младенца, пострадавшего при теракте в Брянской области и доставленного для лечения в столицу. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с участием главы государства Владимира Путина и членов правительства.

Во время своего выступления Мурашко сообщил, что после ЧП на железной дороге младенца с множественными переломами доставила в больницу санитарная авиация. Сначала его везли на скорой, а потом на вертолёте.