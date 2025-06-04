Мурашко рассказал Путину о состоянии младенца, потерявшего мать при теракте под Брянском
Мурашко: Младенец, переживший теракт в Брянской области, поправляется
Подрыв моста под Брянском. Обложка © Пресс-служба МЧС России
Врачам удалось стабилизировать состояние четырёхмесячного младенца, пострадавшего при теракте в Брянской области и доставленного для лечения в столицу. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с участием главы государства Владимира Путина и членов правительства.
Во время своего выступления Мурашко сообщил, что после ЧП на железной дороге младенца с множественными переломами доставила в больницу санитарная авиация. Сначала его везли на скорой, а потом на вертолёте.
«Сейчас состояние ребёнка стабилизировано. Сюда же перевезли и его семилетнего брата», — отметил министр.
Напомним, что 1 июня в Брянской области при взрыве обрушился железнодорожный мост, когда по нему проезжал поезд с пассажирами. По данным МЧС, в результате погибли семь человек, ещё 118 получили травмы. Среди них была врач детского хосписа «Дом с маяком», она погибла в результате инцидента. У неё остались два маленьких ребёнка, о судьбе которых и рассказал сегодня Мурашко.