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Регион
4 июня, 14:28

Мурашко рассказал Путину о состоянии младенца, потерявшего мать при теракте под Брянском

Мурашко: Младенец, переживший теракт в Брянской области, поправляется

Подрыв моста под Брянском. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Подрыв моста под Брянском. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Врачам удалось стабилизировать состояние четырёхмесячного младенца, пострадавшего при теракте в Брянской области и доставленного для лечения в столицу. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с участием главы государства Владимира Путина и членов правительства.

Во время своего выступления Мурашко сообщил, что после ЧП на железной дороге младенца с множественными переломами доставила в больницу санитарная авиация. Сначала его везли на скорой, а потом на вертолёте.

«Сейчас состояние ребёнка стабилизировано. Сюда же перевезли и его семилетнего брата», — отметил министр.

Стало известно о состоянии младенца, пострадавшего при обрушении моста под Брянском
Стало известно о состоянии младенца, пострадавшего при обрушении моста под Брянском

Напомним, что 1 июня в Брянской области при взрыве обрушился железнодорожный мост, когда по нему проезжал поезд с пассажирами. По данным МЧС, в результате погибли семь человек, ещё 118 получили травмы. Среди них была врач детского хосписа «Дом с маяком», она погибла в результате инцидента. У неё остались два маленьких ребёнка, о судьбе которых и рассказал сегодня Мурашко.

Владимир Озеров
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