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Регион
4 июня, 15:39

ВСУ заявили об ударе по учебному подразделению в Полтавской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Сухопутные войска Украины сообщили о ракетном ударе по одному из своих учебных подразделений в Полтавской области. По данным военных, в результате атаки есть раненые. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ВСУ.

Это уже второй удар по учебным центрам украинской армии за последние дни. 1 июня аналогичный обстрел произошёл в Днепропетровской области: тогда, по данным ВСУ, погибли 12 военнослужащих, более 60 получили ранения.

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Марина Фещенко
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