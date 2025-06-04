ВСУ заявили об ударе по учебному подразделению в Полтавской области

Сухопутные войска Украины сообщили о ракетном ударе по одному из своих учебных подразделений в Полтавской области. По данным военных, в результате атаки есть раненые. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ВСУ.

Это уже второй удар по учебным центрам украинской армии за последние дни. 1 июня аналогичный обстрел произошёл в Днепропетровской области: тогда, по данным ВСУ, погибли 12 военнослужащих, более 60 получили ранения.