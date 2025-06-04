ВСУ заявили об ударе по учебному подразделению в Полтавской области
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Сухопутные войска Украины сообщили о ракетном ударе по одному из своих учебных подразделений в Полтавской области. По данным военных, в результате атаки есть раненые. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ВСУ.
Это уже второй удар по учебным центрам украинской армии за последние дни. 1 июня аналогичный обстрел произошёл в Днепропетровской области: тогда, по данным ВСУ, погибли 12 военнослужащих, более 60 получили ранения.
Ранее в подполье рассказали, что российская армия нанесла удар по украинским логистическим узлам и новой партии БПЛА в Одессе. Речь идёт о новейших моделях, возможно, реактивных или с увеличенной грузоподъёмностью.