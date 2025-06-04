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4 июня, 19:09

S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне выборочного дефолта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «SD» («выборочный дефолт»). Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на отметке «SD».

В национальной валюте долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «CCC+» со стабильным прогнозом, краткосрочный — на уровне «C». При этом агентство понизило рейтинг по ВВП-линкованным ценным бумагам, по которым были просрочены выплаты, до «D» («дефолт») с предыдущего уровня «CC». Прогноз по суверенным рейтингам не присвоен.

«Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы», — говорится в релизе.

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Ранее министерство финансов Украины заявило об отказе от выплаты очередного транша в размере свыше 665 миллионов долларов по государственным деривативам, ссылаясь на риск возможного дефолта. ВВП-варранты — это долговые бумаги, выплаты по которым связаны с ростом экономики. Украина выпустила их в 2015 году при реструктуризации долга. Согласно условиям, если ВВП Украины растёт более чем на 3% в год, Киев должен платить держателям этих варрантов.

Александра Мышляева
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