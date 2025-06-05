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Регион
5 июня, 00:30

Покинувший «Интер» Симоне Индзаги возглавил саудовский клуб «Аль-Хиляль»

Симоне Индзаги. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Симоне Индзаги. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально объявил о назначении Симоне Индзаги новым главным тренером команды. Как сообщают СМИ, итальянский специалист подписал двухлетний контракт с зарплатой 26 миллионов евро за сезон.

Симоне Индзаги возглавил саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль». Видео © Х / Alhilal_FC

Назначение Индзаги стало ответом на неудачный для клуба сезон 2024/25, когда «Аль-Хиляль» под руководством Жоржи Жезуша занял лишь второе место в Саудовской Про-лиге, уступив восемь очков «Аль-Иттихаду».

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Индзаги покинул миланский «Интер» после двойного фиаско в завершившемся сезоне. Команда заняла второе место в Серии А и потерпела разгромное поражение от ПСЖ (0:5) в финале Лиги чемпионов.

Артём Гапоненко
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