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Регион
5 июня, 03:20

Россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя с 9 июня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следующая неделя для россиян вновь будет короткой — всего три рабочих дня. Всё благодаря празднованию Дня России 12 июня. Об этом сообщила РИА «Новости» эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

В июне 2025 года россиян, работающих по стандартной пятидневке, ожидают длинные четырёхдневные выходные – с 12 по 15 июня.

День России, который отмечается в стране ежегодно 12 июня, был установлен ещё в 1992 году и стал государственным праздником в 1994-м. С тех пор этот день стал символом национального единства и гордости за страну. В 2002 году праздник получил своё привычное название после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

Производственный календарь на июнь 2025
Производственный календарь на июнь 2025

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в этом году. Предстоящие летние месяцы не самый лучший вариант для отдыха, поскольку в июле и августе цены на все сопутствующие услуги и товары – от билетов и жилья до развлечений – традиционно выше.

Юния Ларсон
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