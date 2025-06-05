Фонд «Озеро Байкал» запустил масштабный проект по спасению ольхонской полёвки

Экологи Фонда «Озеро Байкал» объявили о старте амбициозного проекта по сохранению редкой ольхонской полёвки, которая обитает исключительно на байкальском острове Ольхон. Как сообщила пресс-служба фонда, в июне 2025 года в Прибайкальском национальном парке начнётся кампания по спасению этого милого и пугливого грызуна, который находится под угрозой исчезновения.

По данным специалистов, точное количество ольхонских полёвок пока не установлено, но антропогенная нагрузка на их популяцию растёт с каждым годом. Учёные бьют тревогу: без активных мер по защите вида он может исчезнуть. Проект рассчитан на пять лет и включает в себя разведение полёвок в лабораторных условиях с последующим выпуском в дикую природу.

На первом этапе, который стартовал 1 июня, учёные отправятся на остров Ольхон, чтобы отловить до десяти особей полёвки. Эти животные будут помещены в комфортные условия для создания двух генетически устойчивых колоний. В дальнейшем специалисты оценят шесть ключевых мест обитания полёвки и выберут два наиболее подходящих для их реинтродукции.

Кроме того, проект включает создание экомаршрута «Юг острова Ольхон». В рамках этого этапа планируется обустройство специальной пешей тропы для туристов, установка фотозон и парковок, а также создание пункта охраны со шлагбаумом.

Уникальная ольхонская полёвка – один из немногих эндемиков Байкала, и её численность стремительно сокращается из-за изменений климата и человеческой деятельности. Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» уверены: без научно обоснованного вмешательства спасти этот вид не удастся. Успешный эксперимент по искусственному разведению полёвки стал первым шагом к её спасению.

Проект, поддержанный Фондом «Озеро Байкал», направлен не только на восстановление популяции ольхонской полёвки, но и на создание условий для безопасного туризма в Прибайкальском национальном парке. Экологи отметили, что охрана естественных местообитаний и просветительская работа с местными жителями помогут сохранить этот редкий вид для будущих поколений.