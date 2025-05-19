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Регион
19 мая, 14:23

В Госдуме назвали приговором для Байкала рост числа туристов

Депутат Грешневиков заявил о трагической ситуации на Байкале из-за туристов

Вид на Байкал. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Вид на Байкал. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Активное использование пластика туристами привело к критической экологической ситуации на Байкале. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

«Год назад был принят в первом чтении закон о запрещении пластика в акватории Байкала, но ко второму чтению закон завис. <...> Байкал уже приговорён», — сказал депутат в беседе с «НСН».

Грешневиков считает, что пластиковое загрязнение не является главной экологической проблемой для региона. Его больше беспокоит планируемый рост туризма, который, по его мнению, усугубит ситуацию с окружающей средой. Он опасается, что существующая инфраструктура не справится с увеличением нагрузки, а строительство новых очистных сооружений не планируется. При этом парламентарий отметил, что увеличение числа туристов приведёт к росту использования пластика.

Путин распорядился поэтапно запретить пластиковую посуду в районе Байкала
Путин распорядился поэтапно запретить пластиковую посуду в районе Байкала

Ранее Владимир Путин поручил ежегодно выделять свыше 10 миллиардов рублей из бюджета развитие инфраструктуры населённых пунктов в Артике, где расположены воинские части. Цель распоряжения — улучшить условия жизни в регионе и укрепить его со стратегической точки зрения.

Мария Любицкая
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