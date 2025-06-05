«Ежедневно»: Семенович прорыдала 12 дней во время отдыха с бойфрендом
Анна Семенович призналась, что проплакала 12 дней во время отдыха с бойфрендом
Анна Семенович. Фото © VK / official_semenovich
Российская певица и актриса Анна Семенович поделилась впечатлениями от недавнего отдыха в Турции, который, как оказалось, омрачила непогода и постоянные дожди. Это напомнило звезде о другом случае, произошедшем с ней в 24 года во время совместной поездки с возлюбленным в Доминиканскую Республику, когда она проплакала 12 дней. Об этом она рассказала в социальных сетях.
«Все 12 дней нашего отдыха лил стеной дождь. Мы мечтали о 40-градусной жаре, а вместо этого бегали под зонтами в куртках. Я ежедневно рыдала и срывала злость на партнёре», — отметила певица.
Однако затем Семенович призналась, что научилась находить в дождливой и прохладной погоде момент для расслабления, медитации и возможности побыть наедине с собой. По её словам, такая атмосфера благотворно влияет на нервную систему и помогает обрести внутреннее равновесие.
А ранее Анна Семенович раскрыла, почему больше не спит со своим бойфрендом Денисом Шреером. С трудностями пара столкнулась вскоре после совместного переезда в загородный дом.