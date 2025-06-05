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5 июня, 07:23

Выбор воина: Чемпион мира по ММА рассказал, как стал командиром артвзвода ВС РФ

Командир ВС РФ Таган выиграл чемпионат мира по ММА до участия в СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В составе одного из артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» проходит службу неординарный командир с позывным Таган – Иван Бакулин. В прошлом он достиг значительных успехов в спорте, став победителем первенства России, а затем и чемпионом мира по смешанным единоборствам (ММА) среди юниоров. Когда перед ним возник выбор дальнейшего пути, он принял решение сменить спортивную экипировку на военную форму, сообщает телеканал «Звезда».

«С 2017 года был в сборной России. Выступал на двух чемпионатах страны и на мировом первенстве. В 2019 году выиграл золото на чемпионате мира», — рассказал Таган.

В этом же подразделении служат и другие бойцы с примечательными личными историями. Среди них – отец и сын Дзюбенко: Виталий и Алексей. Виталий, носящий позывной Одиссей, занимает должность командира орудия, а его сын Алексей (позывной у него ничем не хуже — Дзюба) является водителем. Они выполняют задачи вместе. Отец присоединился к подразделению как доброволец, а сын последовал за ним после прохождения срочной воинской службы.

«Он меня спросил: Ты уверен? Я сказал — да. Он говорит: «Ну, раз уверенвперёд», — вспоминает Алексей разговор с отцом.

Россиянин Лаврентьев выиграл чемпионат Европы по дзюдо
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Такие навыки могут выручить бойца в критической ситуации. Ранее Life.ru рассказывал как посвятивший годы жизни занятиям дзюдо солдат ВС РФ сошёлся в рукопашной схватке с боевиком ВСУ во время штурма украинских позиций. Операция по захвату заняла у отряда несколько часов.

Владимир Озеров
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