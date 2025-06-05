Аллу Пугачёву экстренно доставили санавиацией в Чебоксары с воспалением сердца
Минздрав: В больницу Чебоксар санавиацией доставили 41-летнюю Аллу Пугачёву
В Чувашии санавиация доставила 41-летнюю местную жительницу Аллу Пугачёву в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у женщины серьёзное воспаление сердца и назначили срочную операцию, благодаря которой пациентку удалось спасти. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Чувашии.
Пациентка, доставленная в больницу Чувашии санавиацией. Фото © Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Сообщается, что женщина несколькими днями ранее жаловалась на слабость и не проходящую высокую температуру. Со временем симптомы ухудшись — у местной жительницы начала синеть кожа, появилась дрожь и пропал аппетит. Бригада скорой помощи изначально не смогла установить точную причину недомогания. Из-за ухудшения здоровья чувашку эвакуировали в Республиканский кардиодиспансер при помощи санитарной авации, где провели операцию.
Было установлено, что женщина страдала от острого эндокардита. Сейчас она проходит реабилитацию, подытожили в ведомстве.
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