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5 июня, 08:06

Аллу Пугачёву экстренно доставили санавиацией в Чебоксары с воспалением сердца

Минздрав: В больницу Чебоксар санавиацией доставили 41-летнюю Аллу Пугачёву

В Чувашии санавиация доставила 41-летнюю местную жительницу Аллу Пугачёву в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у женщины серьёзное воспаление сердца и назначили срочную операцию, благодаря которой пациентку удалось спасти. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Чувашии.

Пациентка, доставленная в больницу Чувашии санавиацией. Фото © Министерство здравоохранения Чувашской Республики

Пациентка, доставленная в больницу Чувашии санавиацией. Фото © Министерство здравоохранения Чувашской Республики

Сообщается, что женщина несколькими днями ранее жаловалась на слабость и не проходящую высокую температуру. Со временем симптомы ухудшись — у местной жительницы начала синеть кожа, появилась дрожь и пропал аппетит. Бригада скорой помощи изначально не смогла установить точную причину недомогания. Из-за ухудшения здоровья чувашку эвакуировали в Республиканский кардиодиспансер при помощи санитарной авации, где провели операцию.

Было установлено, что женщина страдала от острого эндокардита. Сейчас она проходит реабилитацию, подытожили в ведомстве.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Мария Любицкая
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