Его мы боялись в детстве: как правильно выращивать и употреблять чайный гриб Как правильно готовить чайный гриб в домашних условиях. Советы, как и на чём настаивать чайный гриб. Какая польза у чайного гриба, как его хранить, как вернуть к жизни чайный гриб — подробнее в материале Life.ru. 7 июня, 21:31 Чайный гриб — напиток наших бабушек, вновь ставший популярным. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Чайный гриб (комбуча) — это симбиотическая колония бактерий и дрожжей, которая образует плёнку на поверхности сладкого чая. Считается, что употреблять его в пищу люди начали более тысячи лет назад. Первое упоминание о чайном грибе связано с Китаем, а после он распространился и в других странах. Китайцы именовали его «грибом бессмертия» из-за обилия полезных свойств.

Интересно, что общеевропейское название чайного гриба — комбуча — является транскрипцией японского названия напитка из морских водорослей комбу, тогда как чайный гриб там называется иначе — «котя киноко». Путаница возникла, видимо, из-за некоторого внешнего сходства этих настоев.

В нашей стране особую популярность данный напиток обрёл в советские годы. В 70–80-е годы практически в каждом доме можно было встретить банку с не очень привлекательным внешне напитком, иногда пугающим детей. Но это не мешало миллионам жителей Советского Союза регулярно готовить его и пить.

Как и где найти чайный гриб

В наши дни чайный гриб можно приобрести в специализированных магазинах здорового питания, на фермерских рынках или у людей, разводящих комбучу. Нередко его можно получить совершенно бесплатно, поскольку для его размножения достаточно лишь части культуры.

Как ухаживать за чайным грибом

Уход за чайным грибом сам по себе достаточно прост, но его необходимо осуществлять на регулярной основе. Во-первых, нужно создать комфортные условия для его роста: хранить в помещении с температурой воздуха порядка 20–28 °C, в отсутствие прямого солнечного света и в чистой стеклянной посуде. Крайне не рекомендуется применять металлическую тару, поскольку она может навредить чайному грибу.

Чайный гриб нужно хранить в стеклянной таре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / P-fotography

Как промывать чайный гриб

Промывать чайный гриб требуется исключительно при скоплении пены или загрязнений. Это следует делать либо холодной кипячёной, либо фильтрованной водой. Нельзя промывать чайный гриб с мылом или иной бытовой химией, поскольку её использование уничтожает полезные микроорганизмы.

Как кормить чайный гриб

Чайный гриб питается сладким чаем: для настоя используют чёрный или зелёный чай с добавлением сахара (примерно 50–100 г на литр). Сахар необходим для жизнедеятельности бактерий и дрожжей. Нельзя заменять сахар искусственными подсластителями — стевией или иными сахарозаменителями.

Как приготовить чайный гриб

Для приготовления чайного гриба следуйте следующей пошаговой инструкции:

Заварите крепкий чай (примерно 1–2 чайные ложки на литр).

Добавьте сахар (50–100 граммов на литр) и хорошо размешайте.

Остудите до комнатной температуры.

Перелейте чай в стеклянную ёмкость.

Поместите чайный гриб вместе с частью старого настоя.

Накройте марлей или тканью для вентиляции.

Оставьте в тёмном тёплом месте на 7–14 дней.

Как понять, что настой чайного гриба готов к употреблению, и как правильно его пить

Когда напиток становится кисловатым на вкус и чувствуется аромат ферментации, это говорит о его готовности. Также на поверхности может возникнуть плёнка — это новый гриб.

Рекомендуется пить настой в свежем виде — по 100–200 мл в день. Желательно это делать до приёма пищи. Аллергикам, а также беременным женщинам и маленьким детям перед приёмом следует проконсультироваться с врачом.

Как хранить чайный гриб

Хранить чайный гриб рекомендуется в холодильнике, поместив его в ёмкость с небольшим количеством сладкого чая. Такая мера замедлит метаболизм комбучи и позволит сохранить культуру.

Чайный гриб желательно настаивать около двух недель. Фото © Shutterstock / FOTODOM / chomplearn

Польза чайного гриба

Комбуча обладает следующими полезными свойствами:

улучшает пищеварение;

поддерживает иммунитет;

обогащает организм витаминами группы B и органическими кислотами;

содействует детоксикации.

Антиоксидантные свойства и влияние на микрофлору кишечника делают напиток из чайного гриба популярным среди поклонников здорового питания.

Вопросы и ответы

Как разделить чайный гриб?

Аккуратно отделите часть плёнки ножом или руками, при этом не повреждая структуру. Затем перенесите в новую ёмкость с чаем.

На чайном грибе плесень или потемнение: что делать?

Плесень — это серые, зелёные или чёрные пятна с пушистым налётом. При её появлении гриб следует выбросить. Потемнение и коричневые пятна — это вполне нормальное явление, которое связано с возрастом и цветом чая. Их наличие не говорит о том, что гриб испортился.

Как быть, если чайный гриб издаёт неприятный запах?

Чайный гриб должен иметь кисловатый и слегка ферментированный запах. Резкий запах гнили или уксуса указывает на порчу комбучи.

Что делать, если чайный гриб не всплывает?

Чайный гриб, лежащий на дне, не должен вызывать беспокойства. Он может плавать на любой глубине.

Как «реанимировать» чайный гриб?

Для этого нужно промыть его в чистой воде (холодной кипячёной или фильтрованной), а после поместить в банку со свежим сладким чаем. При этом чай рекомендуется менять каждые 1–1,5 недели.

Авторы Альмир Хабибуллин