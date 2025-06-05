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Регион
5 июня, 09:33

Телеканал «78» организует бесплатный мастер-класс, посвящённый работе на ТВ

Подготовка к мастер-классу от телеканала «78». Обложка © 78.ru

Подготовка к мастер-классу от телеканала «78». Обложка © 78.ru

В Петербурге 8 июня пройдёт уникальный мастер-класс, посвящённый телевизионным профессиям. Его организатор — телеканал 78.ru. Локация — арт-пространство Art Space&Co на Елагином острове. Участие — свободное, нужна лишь регистрация.

«Мы выбрали дату мероприятия неслучайно – сейчас время сдачи ЕГЭ и активная подготовка защиты дипломов, и наш мастер-класс в этом смысле - настоящая инвестиция в будущее. Ясность целей и полученные практические навыки помогут выпускникам определиться на пути к профессии мечты», — заявил главный редактор и генеральный директор телеканала «78» Алексей Сухоруков.

Подготовка к мастер-классу от телеканала «78». Фото © 78.ru

Подготовка к мастер-классу от телеканала «78». Фото © 78.ru

Участники программы смогут попробовать себя во всех ключевых телевизионных ролях: от оператора и редактора до спортивного журналиста и режиссера анонсов. Их ждут реальные практические задания: работа с камерой, чтение текста с суфлера, съёмка на телефон, проведение интервью, монтаж коротких видеороликов и избавление от страха перед прямым эфиром. Каждый час – новый эксперт: ведущие, операторы и руководители редакций поделятся своим опытом и раскроют секреты создания телевидения изнутри.

В Москве на ВДНХ открылся Фестиваль детства и юности «Движения первых»
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Ранее стало известно, что ко Дню России развернётся сразу несколько масштабных молодёжных площадок. Так, 12 июня в четырёх городах — от Москвы до Перми — пройдёт фестиваль «Блогеры России», участниками которого станут Ольга Бузова, INSTASAMKA, Валя Карнавал и десятки медийных артистов. Помимо концертов, гостей ждут лекции, мастер-классы, автограф-сессии и флешмобы.

Милена Скрипальщикова
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