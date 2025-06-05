Телеканал «78» организует бесплатный мастер-класс, посвящённый работе на ТВ

В Петербурге 8 июня пройдёт уникальный мастер-класс, посвящённый телевизионным профессиям. Его организатор — телеканал 78.ru. Локация — арт-пространство Art Space&Co на Елагином острове. Участие — свободное, нужна лишь регистрация.

«Мы выбрали дату мероприятия неслучайно – сейчас время сдачи ЕГЭ и активная подготовка защиты дипломов, и наш мастер-класс в этом смысле - настоящая инвестиция в будущее. Ясность целей и полученные практические навыки помогут выпускникам определиться на пути к профессии мечты», — заявил главный редактор и генеральный директор телеканала «78» Алексей Сухоруков.

Подготовка к мастер-классу от телеканала «78». Фото © 78.ru

Участники программы смогут попробовать себя во всех ключевых телевизионных ролях: от оператора и редактора до спортивного журналиста и режиссера анонсов. Их ждут реальные практические задания: работа с камерой, чтение текста с суфлера, съёмка на телефон, проведение интервью, монтаж коротких видеороликов и избавление от страха перед прямым эфиром. Каждый час – новый эксперт: ведущие, операторы и руководители редакций поделятся своим опытом и раскроют секреты создания телевидения изнутри.