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5 июня, 09:46

Песков заявил, что Киев занимается терроризмом на государственном уровне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атаки Киева на российские гражданские поезда говорят о террористической сути украинских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 5 июня.

«Президент прямо охарактеризовал киевский режим как террористический. Это осознанное решение руководства — отдать приказ на подрыв пассажирского поезда», — отметил он.

Песков подчеркнул, что подобные действия являются не чем иным, как проявлением государственного терроризма.

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Ранее президент России Владимир Путин открыто охарактеризовал трагические события с поездами в Брянской и Курской областях как безусловно террористический акт. Он подчеркнул, что решения, принятые украинскими властями на политическом уровне, привели к жертвам среди наиболее уязвимых — мирных граждан.

Марина Фещенко
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