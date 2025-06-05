Атаки Киева на российские гражданские поезда говорят о террористической сути украинских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 5 июня.

«Президент прямо охарактеризовал киевский режим как террористический. Это осознанное решение руководства — отдать приказ на подрыв пассажирского поезда», — отметил он.

Песков подчеркнул, что подобные действия являются не чем иным, как проявлением государственного терроризма.