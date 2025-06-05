Песков заявил, что Киев занимается терроризмом на государственном уровне
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Атаки Киева на российские гражданские поезда говорят о террористической сути украинских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 5 июня.
«Президент прямо охарактеризовал киевский режим как террористический. Это осознанное решение руководства — отдать приказ на подрыв пассажирского поезда», — отметил он.
Песков подчеркнул, что подобные действия являются не чем иным, как проявлением государственного терроризма.
Ранее президент России Владимир Путин открыто охарактеризовал трагические события с поездами в Брянской и Курской областях как безусловно террористический акт. Он подчеркнул, что решения, принятые украинскими властями на политическом уровне, привели к жертвам среди наиболее уязвимых — мирных граждан.