«Это харам!»: В Дагестане мужчина сорвал детский праздник из-за музыки и танцев

В Дагестане неизвестный мужчина устроил скандал на детском празднике, громко обвинив организаторов в неподобающем поведении. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Блог Дагестана». На кадрах видно, как мужчина берёт микрофон и обращается к публике, заявляя, что музыка на мероприятии — «харам», то есть запрещена в исламе.

«Я просто не мог мимо пройти. <…> То, что вы сейчас слушаете, — это харам», — сказал он.

Мужчина также привёл в пример Саудовскую Аравию, как страну, где подобное якобы недопустимо. Его выступление вызвало недоумение у зрителей — на записи слышен гул, но никто не прервал монолог.