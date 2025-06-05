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5 июня, 10:38

«Это харам!»: В Дагестане мужчина сорвал детский праздник из-за музыки и танцев

В Дагестане мужчина сорвал детский праздник из-за музыки и танцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

В Дагестане неизвестный мужчина устроил скандал на детском празднике, громко обвинив организаторов в неподобающем поведении. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Блог Дагестана». На кадрах видно, как мужчина берёт микрофон и обращается к публике, заявляя, что музыка на мероприятии — «харам», то есть запрещена в исламе.

«Я просто не мог мимо пройти. <…> То, что вы сейчас слушаете, — это харам», — сказал он.

Мужчина также привёл в пример Саудовскую Аравию, как страну, где подобное якобы недопустимо. Его выступление вызвало недоумение у зрителей — на записи слышен гул, но никто не прервал монолог.

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Это уже не первый случай публичного конфликта в республике. Ранее в Махачкале произошла массовая драка с участием подростков — задержали 35 человек. Видео потасовки разошлось по соцсетям, а на родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание. Власти отмечают рост призывов к участию в незаконных акциях и опасных флешмобах в Сети.

Милена Скрипальщикова
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