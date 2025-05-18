В Махачкале 35 подростков доставили в полицию за участие в драке

В Махачкале полиция задержала 35 подростков за участие в массовой драке, видео потасовки разошлось в Сети. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев со ссылкой на данные правоохранителей. На родителей подростков в полиции составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«Призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, а также к совершению иных противоправных деяний в сети Интернет продолжаются… По данным, представленным правоохранительными органами, вчера в территориальные отделы МВД России на районном уровне были доставлены 35 несовершеннолетних», — цитирует Бучаева пресс-служба регионального главка МВД.

Управлению образования Махачкалы также поручено разработать комплекс мер по предотвращению вовлечения детей в противоправные действия и массовые сборища. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту случившегося, чтобы дать оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых подростками.