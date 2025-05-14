Неадекват швырнул ребёнка на асфальт в Иркутске и закончил день в отделении

В Иркутске правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента на улице Мамина-Сибиряка, где взрослый мужчина вступил в конфликт с группой несовершеннолетних, а затем набросился на десятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По словам мамы пострадавшего, неизвестный мужчина подошел к её сыну и его друзьям и стал оскорблять играющих школьников. Затем неадекват швырнул ребёнка на асфальт. Инцидент попал на видео.

Конфликт на площадке. Видео © Telegram / svodka38

«Бригада скорой медицинской помощи доставила ребёнка в медучреждение, где ему оказали квалифицированную помощь», — уточнили в УМВД.

Сотрудники полиции установили личность мужчины и произвели его задержание. В настоящее время он находится в отделении МВД, где с ним проводятся следственные мероприятия. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Действиям нападавшего будет дана правовая оценка.