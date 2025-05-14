Неадекват швырнул ребёнка на асфальт в Иркутске и закончил день в отделении
Мужчина швырнул ребёнка на асфальт на детской площадке в Иркутске
В Иркутске правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента на улице Мамина-Сибиряка, где взрослый мужчина вступил в конфликт с группой несовершеннолетних, а затем набросился на десятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По словам мамы пострадавшего, неизвестный мужчина подошел к её сыну и его друзьям и стал оскорблять играющих школьников. Затем неадекват швырнул ребёнка на асфальт. Инцидент попал на видео.
Конфликт на площадке. Видео © Telegram / svodka38
«Бригада скорой медицинской помощи доставила ребёнка в медучреждение, где ему оказали квалифицированную помощь», — уточнили в УМВД.
Сотрудники полиции установили личность мужчины и произвели его задержание. В настоящее время он находится в отделении МВД, где с ним проводятся следственные мероприятия. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Действиям нападавшего будет дана правовая оценка.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Самаре ссора пешехода и велосипедиста переросла в драку с серьёзными последствиями. В результате конфликта 50-летний мужчина ударил 13-летнего подростка.
Telegram / svodka38