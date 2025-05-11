Подросток жестоко избил школьницу в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске подросток жестоко избил школьницу. Как сообщают «Новости Горного Алтая», инцидент случился возле школы №8. Подросток нанёс девочке множество ударов, в том числе в область лица. Кадры с места происшествия шокируют: даже когда пострадавшая уже не могла подняться, агрессор продолжал избиение.

Пострадавшую срочно доставили в медицинское учреждение. Личность нападавшего установлена — это учащийся 8 класса, известный среди одноклассников под кличкой «Дизель». По данным источников, подросток состоит на профилактическом учёте и имеет репутацию задиры, неоднократно замеченного в травле других школьников.

Мотивация нападения пока остаётся неясной. Местные власти и правоохранительные органы взяли ситуацию под особый контроль.