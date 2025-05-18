В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков

В Махачкале полиция задержала подростков, участвовавших в массовой драке. Об этом сообщил глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов в своём телеграм-канале.

«МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции», — написал Исрафилов.

Также были составлены административные протоколы на родителей задержанных. Исрафилов сообщил, что из-за случившейся ситуации состоялось совещание с участием представителей МВД, министерств образования, молодежи и культуры, где обсуждались меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.