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18 мая, 11:11

СК проверяет информацию о массовых драках подростков в Махачкале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YASTAJ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YASTAJ

Дагестанские следователи проверяют сообщения о массовых подростковых драках. В Следственном комитете России заявили, что ход проверки контролирует лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении СК.

Дагестанский сегмент соцсетей обеспокоен участившимися сообщениями о подростковых драках. Видео, циркулирующие в сети, демонстрируют уличные столкновения с участием, предположительно, двух группировок, насчитывающих десятки молодых людей.

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Ранее Life.ru сообщал, что подросток жестоко избил школьницу в Горно-Алтайске. Мотивация нападения пока остаётся неясной. Местные власти и правоохранительные органы взяли ситуацию под особый контроль.


Наталья Демьянова
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