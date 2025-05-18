СК проверяет информацию о массовых драках подростков в Махачкале
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Дагестанские следователи проверяют сообщения о массовых подростковых драках. В Следственном комитете России заявили, что ход проверки контролирует лично глава ведомства Александр Бастрыкин.
«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении СК.
Дагестанский сегмент соцсетей обеспокоен участившимися сообщениями о подростковых драках. Видео, циркулирующие в сети, демонстрируют уличные столкновения с участием, предположительно, двух группировок, насчитывающих десятки молодых людей.
Ранее Life.ru сообщал, что подросток жестоко избил школьницу в Горно-Алтайске. Мотивация нападения пока остаётся неясной. Местные власти и правоохранительные органы взяли ситуацию под особый контроль.