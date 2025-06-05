«Рабыня Изаура» вместе с сыном вышла на прогулку по Москве

В Москву прибыла 66-летняя Луселия Сантус — та самая «рабыня Изаура» из культового сериала. Вместе с ней в российскую столицу прилетел её единственный сын — 41-летний актёр Педро Нешлинг. Кадрами с прогулки по Москве звёзды поделились в своих соцсетях.

Актриса Луселия Сантус с сыном актёром Педро Нешлинг в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pedroneschling

Педро родился в браке Луселии с дирижёром Джоном Нешлингом и пошёл по стопам знаменитой матери. Сегодня он играет в театре, снимается в кино и даже пишет авторские пьесы. Появление актрисы в Москве вызвало волну ностальгии среди поклонников, выросших на знаменитом сериале о любви, свободе и силе духа.