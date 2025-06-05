«Рабыня Изаура» вместе с сыном вышла на прогулку по Москве
Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус прилетела в Москву вместе с сыном
Актриса Луселия Сантус с сыном актёром Педро Нешлинг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ luceliasantosoficial
В Москву прибыла 66-летняя Луселия Сантус — та самая «рабыня Изаура» из культового сериала. Вместе с ней в российскую столицу прилетел её единственный сын — 41-летний актёр Педро Нешлинг. Кадрами с прогулки по Москве звёзды поделились в своих соцсетях.
Актриса Луселия Сантус с сыном актёром Педро Нешлинг в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pedroneschling
Педро родился в браке Луселии с дирижёром Джоном Нешлингом и пошёл по стопам знаменитой матери. Сегодня он играет в театре, снимается в кино и даже пишет авторские пьесы. Появление актрисы в Москве вызвало волну ностальгии среди поклонников, выросших на знаменитом сериале о любви, свободе и силе духа.
К слову, это не первая встреча актрисы с российской публикой. В 2018 году Луселия Сантус уже приезжала в Москву и признавалась, что с детства мечтала побывать в стране, где её героиню так горячо полюбили. Тогда актрису особенно впечатлило новогоднее убранство столицы. Пока новых съёмочных планов в России у звезды нет, но визит вместе с сыном может всё изменить.