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5 июня, 11:12

«Рабыня Изаура» вместе с сыном вышла на прогулку по Москве

Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус прилетела в Москву вместе с сыном

Актриса Луселия Сантус с сыном актёром Педро Нешлинг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ luceliasantosoficial

Актриса Луселия Сантус с сыном актёром Педро Нешлинг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ luceliasantosoficial

В Москву прибыла 66-летняя Луселия Сантус — та самая «рабыня Изаура» из культового сериала. Вместе с ней в российскую столицу прилетел её единственный сын — 41-летний актёр Педро Нешлинг. Кадрами с прогулки по Москве звёзды поделились в своих соцсетях.

Актриса Луселия Сантус с сыном актёром Педро Нешлинг в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pedroneschling

Педро родился в браке Луселии с дирижёром Джоном Нешлингом и пошёл по стопам знаменитой матери. Сегодня он играет в театре, снимается в кино и даже пишет авторские пьесы. Появление актрисы в Москве вызвало волну ностальгии среди поклонников, выросших на знаменитом сериале о любви, свободе и силе духа.

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К слову, это не первая встреча актрисы с российской публикой. В 2018 году Луселия Сантус уже приезжала в Москву и признавалась, что с детства мечтала побывать в стране, где её героиню так горячо полюбили. Тогда актрису особенно впечатлило новогоднее убранство столицы. Пока новых съёмочных планов в России у звезды нет, но визит вместе с сыном может всё изменить.

Милена Скрипальщикова
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