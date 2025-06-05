Эффект щетины: Врач объяснила, почему пушок на лице темнеет после бритья

Несмотря на распространённое мнение, что после бритья волосы на лице становятся толще и темнее, это не так. Как отмечает врач-дерматолог Мария Валуева, механическое удаление волоса не влияет на его структуру, цвет или толщину. Об этом сообщает «Газета.ru».

Визуальный эффект «щетины» возникает из-за особенностей среза. Пушковые (веллюсные) волосы обычно мягкие и светлые. При бритье срез делается в самой широкой части волоса — у основания. Когда волос начинает отрастать, его тупой край кажется более жёстким и заметным по сравнению с естественно заострённым кончиком.

По словам эксперта, опасаться появления настоящей щетины не стоит — это лишь иллюзия, вызванная формой среза. Если хочется избавиться от нежелательных волос, лучше рассмотреть альтернативы — например, лазерную эпиляцию.

Если же вы замечаете ускоренный рост плотных и тёмных волос на лице, особенно в области верхней губы или подбородка, это может быть связано с гормональными изменениями. В таком случае важно обратиться к врачу — дерматологу или эндокринологу — для выяснения причины.

Само по себе бритьё не способно запустить рост новых волос или изменить их природу. Только гормональные сбои могут привести к появлению более густых и тёмных волос на лице.