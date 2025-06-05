МЧС раскрывает тайну: адреса бомбоубежищ появятся на «Госуслугах» Уже скоро на портале госуслуг жители России смогут увидеть адрес ближайшего бомбоубежища. Как в России устроена система убежищ и в каком состоянии они находятся — в материале Life.ru. 5 июня, 16:32 Адреса бомбоубежищ появятся в личном кабинете на «Госуслугах». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Николай Гынгазов, Наталья Чернохатова

Бомбоубежища на «Госуслугах»

О том, что информация о расположении ближайших бомбоубежищ и укрытий гражданской обороны станет доступной для граждан, сообщил на слушаниях в Общественной палате заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — приводит заявление Старовойтова «Парламентская газета».

По словам представителя МЧС, система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить её на всю страну планируется до конца года.

МЧС запускает карту убежищ на «Госуслугах». Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Сколько в стране убежищ

До последнего времени знать, где можно укрыться в случае бомбёжки или угрозы химического или радиационного загрязнения местности, гражданам было не положено. Эта информация являлась государственной тайной и обнародованию не подлежала.

По словам представителя МЧС, несмотря на развал системы гражданской обороны в 90-е годы, в России до сих пор существует большое количество защитных сооружений.

«По поручению правительства мы провели полную инвентаризацию защитных сооружений, которых у нас в стране чуть больше 50 тысяч, и результаты получили не сказать чтобы прямо отрицательные. Могу сказать, что сооружения в наличии, они существуют. Их готовность за минувшие пять лет снизилась на три процента, однако это во многом стало результатом более глубокой и всесторонней проверки», — сообщил Сергей Старовойтов.

Типы убежищ

Убежища делятся на три типа — малые (до 600 человек), средние (от 600 до 2000 человек) и большие (свыше 2000 человек). В крупных мегаполисах есть метро, где, например, могут уже укрыться сотни тысяч человек. Остальным укрытия, возможно, и не потребуются. Ведь даже в случае тотальной ядерной войны удары буквально по всем населённым пунктам нанесены не будут. Немалая часть населения ударам не подвергнется.

Готовность укрытий

Но если с количеством защитных сооружений ситуация более менее приемлемая, то с их готовностью принять людей в случае ЧС и выполнить свою функцию укрытия дела обстоят хуже.

Спальные места в бомбоубежище. Фото © ТАСС / URA.RU / Екатерина Сычкова

По данным Общественной палаты, готовы принять людей в случае ЧС едва ли 10 процентов имеющихся защитных сооружений. Большая же их часть либо просто заброшена и находится в аварийном состоянии, либо передана в аренду коммерческим структурам под предприятия общепита, магазины, склады, автостоянки, автосервисы и т.п.

«В Екатеринбурге, например, одном из наших крупнейших промышленных центров, на 1 января 2025 года было 907 защитных сооружений, причём готовых к приёму граждан из них всего 97 и ещё 105 готовых ограниченно. В Санкт-Петербурге, по данным СМИ, 4633 убежища. Из них готово всего 257 — это чуть больше пяти процентов. 849 готовы ограничено, 3557 не готовы вообще», — сообщил член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.

По закону, все отданные в аренду коммерческим структурам укрытия в случае необходимости в течение 12 часов должны быть вновь переоборудованы в убежища — коммерсанты должны убрать своё оборудование, завезти туда воду и подготовить помещения к приёму людей. Однако выполнимость этих требований вызывает большие сомнения.

«Теоретически считается, что все эти коммерческие структуры в случае объявления тревоги должны подвинуть своё имущество, либо убрать. Оно не должно загораживать общий доступ для граждан. Однако, заезжая в такой подземный автосервис, я не видел, куда это всё можно убрать», — отметил председатель общественной организации «Гражданская оборона» Сергей Гринин.

Вход в бункер бомбоубежища. Фото © ТАСС / URA.RU / Екатерина Сычкова

Кто должен исправить ситуацию с бомбоубежищами

По подсчётам МЧС, для приведения в рабочее состояние всех имеющихся защитных сооружений необходимо 155 млрд рублей. По словам представителя МЧС Сергея Старовойтова, ведомство обращалось в Минфин с просьбой выделить эти средства, но там ответили, что это нецелесообразно и что заниматься приведением убежищ в порядок должны власти регионов. Откуда возьмут деньги на это региональные власти, в Минфине не уточнили.

Герметичная дверь на входе в бункер бомбоубежища. Фото © ТАСС / URA.RU / Екатерина Сычкова

Между тем, если в приграничных с Украиной областях региональные власти просто вынуждены заниматься вопросом содержания защитных сооружений ввиду постоянных ударов по их территориям со стороны Украины, то в глубине России убежища как были, так и остаются в плохом состоянии.

«С этим сегодня серьёзные сложности. Основные причины — разрозненность в вопросах собственности и управления, отсутствие ухода за сооружениями и денег на их ремонт», — пояснил представитель Общественной палаты Владимир Винницкий.

Тем не менее в МЧС настроены оптимистически. Как заявил Сергей Старовойтов, через пять лет все убежища в стране будут приведены в рабочее состояние.

«Уже сейчас субъектами разработаны планы восстановления защитных сооружений. До 2030 года работа должна быть завершена», — сообщил он.

Авторы Владимир Дюжий