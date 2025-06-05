В Риге полицейские задержали бобра за «неправильный отдых»
Delfi.lt: В Риге полицейские захотели оштрафовать бобра за отдых у водоёма
В центре латвийской столицы внимание полицейских привлёк бобр, спокойно лежавший у водоёма. Местные стражи порядка решили, что животное нарушает правила и попытались выписать ему штраф. Об этом сообщил Delfi.lt.
Задержание бобра в центре Риги. Видео © RU_CHP
К счастью, животное не признали угрозой нацбезопасности и отпустили восвояси.
Пока латвийские полицейские гоняются за безобидными зверьками, в России бобры чувствуют себя вполне вольготно. На одном из челябинских заводов пушистый «работник» не только прогуливался по территории, но и обустроил себе жилище прямо на производственной площадке.
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