В Госдуме заявили о стыде за Меркель из-за слов об ответе Путину

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил разочарование высказываниями экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о текущем украинском конфликте. Парламентарий подчеркнул, что она, будучи у власти, имела все возможности для мирного урегулирования ситуации, но не воспользовалась ими.

«К сожалению, у Меркель была возможность решить эту проблему, не доводя её до конфликта, но мы с вами прекрасно помним заявления её о том, что ни Германия, ни Франция не собирались реализовывать Минские соглашения и доводить их до логического конца», — цитирует Чепу «Лента.ру».