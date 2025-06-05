В Госдуме заявили о стыде за Меркель из-за слов об ответе Путину
Депутат Чепа заявил, что ему стыдно за слова Меркель об ответе Владимиру Путину
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил разочарование высказываниями экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о текущем украинском конфликте. Парламентарий подчеркнул, что она, будучи у власти, имела все возможности для мирного урегулирования ситуации, но не воспользовалась ими.
«К сожалению, у Меркель была возможность решить эту проблему, не доводя её до конфликта, но мы с вами прекрасно помним заявления её о том, что ни Германия, ни Франция не собирались реализовывать Минские соглашения и доводить их до логического конца», — цитирует Чепу «Лента.ру».
Напомним, что сегодня Меркль заявила об ответе президенту России Владимиру Путину в виде единства ЕС и США. Также она полагает, что Украине необходимо продолжать получать военную помощь и поддержку в укреплении обороноспособности от западных стран, и это сотрудничество не должно прекращаться после завершения конфликта.