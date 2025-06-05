В российском регионе с могил бойцов СВО украли флаги

В Городецком районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело после того, как с могил трёх участников специальной военной операции украли российские флаги. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном главке МВД.

Инцидент произошёл на кладбище села Никола-Погост: с могил троих павших бойцов были украдены государственные флаги. Родственники и жители села глубоко возмущены этим актом вандализма. Полиция начала расследование по статье о надругательстве над местами захоронения (ст. 244 ч. 1 УК РФ).

«Мы сильные люди, наше гражданское единство не сломить. Будем привлекать к обеспечению правопорядка добровольную дружину, которая будет помогать нашей полиции», — написал глава Городецкого округа Александр Мудров в телеграм-канале.

Власти уже установили новые флаги на могилах. Мудров пообещал сделать всё возможное для наказания виновных и публичного извинения перед семьями погибших и всеми жителями района.