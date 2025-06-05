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Регион
5 июня, 18:48

В российском регионе с могил бойцов СВО украли флаги

В Нижегородской области завели дело после кражи флагов с могил участников СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В Городецком районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело после того, как с могил трёх участников специальной военной операции украли российские флаги. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном главке МВД.

Инцидент произошёл на кладбище села Никола-Погост: с могил троих павших бойцов были украдены государственные флаги. Родственники и жители села глубоко возмущены этим актом вандализма. Полиция начала расследование по статье о надругательстве над местами захоронения (ст. 244 ч. 1 УК РФ).

«Мы сильные люди, наше гражданское единство не сломить. Будем привлекать к обеспечению правопорядка добровольную дружину, которая будет помогать нашей полиции»,написал глава Городецкого округа Александр Мудров в телеграм-канале.

Власти уже установили новые флаги на могилах. Мудров пообещал сделать всё возможное для наказания виновных и публичного извинения перед семьями погибших и всеми жителями района.

Новый тренд: Подростки собирают еду с могил и хвалятся «уловом» в TikTok
Новый тренд: Подростки собирают еду с могил и хвалятся «уловом» в TikTok

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа из шести девятиклассников сорвала советский и имперский флаги с одного из зданий на Белградской улице. Подростков задержали, с ними провели профилактическую беседу. Родителей школьников также пригласили в отделение полиции.

Милена Скрипальщикова
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