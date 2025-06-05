В российском регионе с могил бойцов СВО украли флаги
В Нижегородской области завели дело после кражи флагов с могил участников СВО
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В Городецком районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело после того, как с могил трёх участников специальной военной операции украли российские флаги. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном главке МВД.
Инцидент произошёл на кладбище села Никола-Погост: с могил троих павших бойцов были украдены государственные флаги. Родственники и жители села глубоко возмущены этим актом вандализма. Полиция начала расследование по статье о надругательстве над местами захоронения (ст. 244 ч. 1 УК РФ).
«Мы сильные люди, наше гражданское единство не сломить. Будем привлекать к обеспечению правопорядка добровольную дружину, которая будет помогать нашей полиции», — написал глава Городецкого округа Александр Мудров в телеграм-канале.
Власти уже установили новые флаги на могилах. Мудров пообещал сделать всё возможное для наказания виновных и публичного извинения перед семьями погибших и всеми жителями района.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа из шести девятиклассников сорвала советский и имперский флаги с одного из зданий на Белградской улице. Подростков задержали, с ними провели профилактическую беседу. Родителей школьников также пригласили в отделение полиции.