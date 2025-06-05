Неопознанные объекты заметили в небе над Казахстаном

В небе над Казахстаном было замечено необычное явление – яркие светящиеся объекты. Очевидцы запечатлели происходящее на видео, активно распространяя кадры в социальных сетях.

Кадры неопознанных объектов над Казахстаном. Видео © VK / Сибай | Подслушано в Зауралье

Министерство обороны Казахстана прокомментировало ситуацию, отметив отсутствие зарегистрированных случаев нарушения воздушного пространства. В ведомстве выдвинули предположение о том, что наблюдаемое явление может быть связано с вхождением в атмосферу остатков космического аппарата или метеоритным потоком.