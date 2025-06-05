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Регион
5 июня, 19:59

Неопознанные объекты заметили в небе над Казахстаном

В Минобороны Казахстана объяснили появление неопознанных объектов в небе

Кадры неопознанных объектов над Казахстаном. Обложка © VK / Сибай | Подслушано в Зауралье

Кадры неопознанных объектов над Казахстаном. Обложка © VK / Сибай | Подслушано в Зауралье

В небе над Казахстаном было замечено необычное явление – яркие светящиеся объекты. Очевидцы запечатлели происходящее на видео, активно распространяя кадры в социальных сетях.

Кадры неопознанных объектов над Казахстаном. Видео © VK / Сибай | Подслушано в Зауралье

Министерство обороны Казахстана прокомментировало ситуацию, отметив отсутствие зарегистрированных случаев нарушения воздушного пространства. В ведомстве выдвинули предположение о том, что наблюдаемое явление может быть связано с вхождением в атмосферу остатков космического аппарата или метеоритным потоком.

Неопознанный светящийся объект появился в небе над Ираном
Неопознанный светящийся объект появился в небе над Ираном

Ранее сообщалось, что в конце апреля жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии зафиксировали в небе яркий объект, вызвавший обеспокоенность у населения. На видеозаписях, опубликованных в сети, видно, как светящийся объект движется в небе, оставляя за собой кольцо. Жители выражали недоумение, задаваясь вопросом о природе этого явления.

Антон Голыбин
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