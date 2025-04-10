Неопознанный светящийся объект появился в небе над Ираном

Жители Ирана наблюдали в небе неопознанный светящийся объект. Яркие точки света появились на ночном небе в четверг, 10 апреля. Как сообщает издание Mehr, объект заметили над городом Кум, который расположен в 150 километрах к югу от Тегерана.

По словам очевидцев, объект из нескольких белых точек в ряд двигался по небу и излучал яркий свет. Официальной информации об этом явлении от местных властей не было.