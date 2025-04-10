Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 23:49

Неопознанный светящийся объект появился в небе над Ираном

Светящийся объект над Ираном. Обложка © mehrnews.com

Светящийся объект над Ираном. Обложка © mehrnews.com

Жители Ирана наблюдали в небе неопознанный светящийся объект. Яркие точки света появились на ночном небе в четверг, 10 апреля. Как сообщает издание Mehr, объект заметили над городом Кум, который расположен в 150 километрах к югу от Тегерана.

По словам очевидцев, объект из нескольких белых точек в ряд двигался по небу и излучал яркий свет. Официальной информации об этом явлении от местных властей не было.

Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше
Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше

Как сообщал Life.ru, 4 апреля загадочный светящийся объект заметили в небе над Киевом. Украинское НЛО было в виде одной точки и переливалось разными цветами.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar