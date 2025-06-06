Западным комментаторам следует прекратить подогревать страхи относительно «российской угрозы», поскольку у Москвы нет мотивов для начала масштабного конфликта с НАТО. Об этом пишет The National Interest.

Издание подчёркивает, что российский лидер Владимир Путин всегда демонстрировал понимание последствий своих действий, в отличие от некоторых представителей американской и европейской политической элиты.

«Россия уже побеждает на Украине. У Путина просто нет причин обострять войну. И западные комментаторы, пронзительно предупреждающие о третьей мировой войне, особенно правые, должны сбавить обороты», — говорится в материале.