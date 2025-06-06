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Регион
5 июня, 22:01

«Бандеровская гнида»: Медведев прокомментировал встречу Трампа и Мерца

Медведев: Трамп в высказываниях о Нормандии намекнул на нацизм Мерца

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о высадке союзников в Нормандии. По его словам, высказывания американского лидера содержат намёк на нацистские симпатии канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Мерц находится в том же положении, что и тифозная вошь. Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Молодец! На мгновение канцлер почувствовал себя так же, как бандеровская гнида во время своего визита в Овальный кабинет», — написал Медведев в соцсети Х.

Во время встречи хозяин Белого дома коснулся темы высадки союзных войск в Нормандии, поинтересовавшись у канцлера, не вызвало ли это неприятных воспоминаний.

Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом журналисты задали лишь один вопрос
Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом журналисты задали лишь один вопрос

А ранее Трамп в ходе диалога с Мерцем заявил, что это он стал инициатором остановки «Северного потока — 2». Республиканец сообщил, что пытался уговорить немецкое руководство в лице Ангелы Меркель от импорта российского газа, ссылаясь на риски.

Тимур Хингеев
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