Трамп назвал себя инициатором остановки «Северного потока — 2»

Американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что это он стал инициатором остановки «Северного потока — 2». Трансляция разговора велась на YouTube-канале Associated Press.

«Помните, это я прикончил «Северный поток — 2», отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец «Северному потоку — 2». Этого не сделал никто другой», — сказал хозяин Белого дома.

Президент США уточнил, что на тот момент пытался убедить немецкое руководство в лице Ангелы Меркель отказаться от импорта газа из России, подчёркивая зависимость от поставок и связанные с этим риски.