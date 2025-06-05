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Регион
5 июня, 20:34

Трамп назвал себя инициатором остановки «Северного потока — 2»

Трамп заявил Мерцу, что именно он уничтожил «Северный поток — 2»

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © X / The White House

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © X / The White House

Американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что это он стал инициатором остановки «Северного потока — 2». Трансляция разговора велась на YouTube-канале Associated Press.

«Помните, это я прикончил «Северный поток — 2», отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец «Северному потоку — 2». Этого не сделал никто другой», — сказал хозяин Белого дома.

Президент США уточнил, что на тот момент пытался убедить немецкое руководство в лице Ангелы Меркель отказаться от импорта газа из России, подчёркивая зависимость от поставок и связанные с этим риски.

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Напомним, Мерц прибыл в США для встречи с американским лидером и разместился в розовой спальне президентского гостевого дома Блэр-Хаус. Ранее СМИ сообщали, что канцлер Германии намерен избегать конфронтации с Трампом во время переговоров. Мерц получил рекомендации позволить американскому президенту доминировать в диалоге, минимизировать пререкания и при необходимости смягчать ситуацию комплиментами.

Тимур Хингеев
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