Трамп назвал себя инициатором остановки «Северного потока — 2»
Трамп заявил Мерцу, что именно он уничтожил «Северный поток — 2»
Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © X / The White House
Американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что это он стал инициатором остановки «Северного потока — 2». Трансляция разговора велась на YouTube-канале Associated Press.
«Помните, это я прикончил «Северный поток — 2», отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец «Северному потоку — 2». Этого не сделал никто другой», — сказал хозяин Белого дома.
Президент США уточнил, что на тот момент пытался убедить немецкое руководство в лице Ангелы Меркель отказаться от импорта газа из России, подчёркивая зависимость от поставок и связанные с этим риски.
Напомним, Мерц прибыл в США для встречи с американским лидером и разместился в розовой спальне президентского гостевого дома Блэр-Хаус. Ранее СМИ сообщали, что канцлер Германии намерен избегать конфронтации с Трампом во время переговоров. Мерц получил рекомендации позволить американскому президенту доминировать в диалоге, минимизировать пререкания и при необходимости смягчать ситуацию комплиментами.