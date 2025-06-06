Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 06:12

Алаудинов объяснил, почему ВС России отказались от штурма больших городов

Алаудинов: Новая стратегия ВС РФ позволяет отказаться от штурма больших городов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В ходе проведения специальной военной операции ВС России выработали стратегию, благодаря которой можно избежать штурма больших городов, нередко влекущего за собой ненужные потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

«Изначально все были настроены на то, что российские бойцы должны были штурмовать каждый город. Но у нас нет той армии, которая была, скажем, у Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий», — сказал Алаудинов в опубликованном видео в своём телеграм-канале.

Алаудинов подчеркнул, что в текущей ситуации прямое наступление на города и посёлки нецелесообразно. Вместо этого необходимо методично окружать и изолировать каждый вражеский гарнизон. По его мнению, когда противник лишится возможности эффективно сражаться и снабжать свои войска, он будет вынужден отступить и оставить занимаемые позиции.

Апти Алаудинов: НАТО более полугода готовило операцию ВСУ в Курской области
Апти Алаудинов: НАТО более полугода готовило операцию ВСУ в Курской области

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» придерживаются жёсткой позиции в отношении иностранных наёмников, сражающихся на стороне ВСУ. Захват таких боевиков в плен изначально не рассматривался как возможный сценарий

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Апти Алаудинов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar