Алаудинов объяснил, почему ВС России отказались от штурма больших городов

В ходе проведения специальной военной операции ВС России выработали стратегию, благодаря которой можно избежать штурма больших городов, нередко влекущего за собой ненужные потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

«Изначально все были настроены на то, что российские бойцы должны были штурмовать каждый город. Но у нас нет той армии, которая была, скажем, у Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий», — сказал Алаудинов в опубликованном видео в своём телеграм-канале.

Алаудинов подчеркнул, что в текущей ситуации прямое наступление на города и посёлки нецелесообразно. Вместо этого необходимо методично окружать и изолировать каждый вражеский гарнизон. По его мнению, когда противник лишится возможности эффективно сражаться и снабжать свои войска, он будет вынужден отступить и оставить занимаемые позиции.