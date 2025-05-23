«Должен быть мёртв»: Алаудинов объяснил, кого «Ахмату» приказано никогда не брать в плен

Российские бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наёмников, воюющих за украинскую армию. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наёмники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе», — заявил офицер.

По словам Алаудинова, отношение к иностранцам, сражающимся на стороне украинской армии, отличается. Бойцы ВС РФ давно не предлагают наёмникам сдаться в плен, единственное решение — ликвидация.

«Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию РФ... Любой иностранец, который зашёл на территорию РФ, он должен быть мёртвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией», — объяснил генерал.