«Должен быть мёртв»: Алаудинов объяснил, кого «Ахмату» приказано никогда не брать в плен
Алаудинов: Военные «Ахмата» не берут в плен наёмников ВСУ, их сразу уничтожают
Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Российские бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наёмников, воюющих за украинскую армию. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наёмники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе», — заявил офицер.
По словам Алаудинова, отношение к иностранцам, сражающимся на стороне украинской армии, отличается. Бойцы ВС РФ давно не предлагают наёмникам сдаться в плен, единственное решение — ликвидация.
«Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию РФ... Любой иностранец, который зашёл на территорию РФ, он должен быть мёртвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией», — объяснил генерал.
Ранее Life.ru рассказал, что больше всего иностранных наёмников, сражающихся за ВСУ, приезжает из Грузии, Великобритании, США и Канады. Такие данные были созданы в результате завершения расследования 127 уголовных дел, связанных с наёмничеством. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 97 человек из 26 различных стран. Но так везёт не всем. К примеру, в Шостке около сотни французских офицеров, в том числе наёмники, инструкторы и координаторы, попали под удар российских военных. Кроме того, удалось уничтожить элитный спецназ ВСУ, состоящий из примерно 70 бойцов.