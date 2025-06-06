«Магнит» продаёт свои гипермаркеты другому продуктовому гиганту

Владельцы сети розничных магазинов «Магнит» планируют распродать свои гипермаркеты, чтобы полностью переключиться на расширение и развитие торговых точек «у дома». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в настоящее время главным кандидатом на приобретение является «Лента». Стороны уже приступили к обсуждению деталей, но условия соглашения пока не разглашаются.

Компании не дают официальных комментариев. Предварительно, сумма сделки может достичь 100 миллиардов рублей.