«Магнит» продаёт свои гипермаркеты другому продуктовому гиганту
«Коммерсант»: «Магнит» может продать свои гипермаркеты «Ленте»
Обложка © ТАСС / Александр Артеменков
Владельцы сети розничных магазинов «Магнит» планируют распродать свои гипермаркеты, чтобы полностью переключиться на расширение и развитие торговых точек «у дома». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в настоящее время главным кандидатом на приобретение является «Лента». Стороны уже приступили к обсуждению деталей, но условия соглашения пока не разглашаются.
Компании не дают официальных комментариев. Предварительно, сумма сделки может достичь 100 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с торговой сети «Магнит» 220 тысяч рублей. Средства будут выплачены за нарушение авторских прав — в магазинах сети без соответствующей лицензии транслировались 12 музыкальных произведений, в числе которых — культовый хит группы Тату «Нас не догонят».