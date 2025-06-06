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6 июня, 07:57

«Магнит» продаёт свои гипермаркеты другому продуктовому гиганту

«Коммерсант»: «Магнит» может продать свои гипермаркеты «Ленте»

Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

Владельцы сети розничных магазинов «Магнит» планируют распродать свои гипермаркеты, чтобы полностью переключиться на расширение и развитие торговых точек «у дома». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в настоящее время главным кандидатом на приобретение является «Лента». Стороны уже приступили к обсуждению деталей, но условия соглашения пока не разглашаются.

Компании не дают официальных комментариев. Предварительно, сумма сделки может достичь 100 миллиардов рублей.

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Ранее сообщалось, что арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с торговой сети «Магнит» 220 тысяч рублей. Средства будут выплачены за нарушение авторских прав — в магазинах сети без соответствующей лицензии транслировались 12 музыкальных произведений, в числе которых — культовый хит группы Тату «Нас не догонят».

Ольга Сливченко
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