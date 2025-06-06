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6 июня, 08:07

Силовики проверяют данные о минировании авто в столичном Кунцево

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Правоохранительные органы в Москве проводят проверку сообщения о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в Кунцево, сообщили источники SHOT. Место происшествия оцеплено, на месте работают специалисты-взрывотехники, выясняющие обстоятельства инцидента.

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Ранее волна сообщений о минировании детсадов и школ захлестнула Великий Новгород. В городе был незамедлительно активирован полный комплекс мер безопасности, данные не подтвердились.

Оксана Попова
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