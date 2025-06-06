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Регион
6 июня, 09:57

Регина Тодоренко перестала скрывать третью беременность

Регина Тодоренко перестала держать в тайне третью беременность. Её заметили на праздновании 20-й годовщины совместной жизни Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Одета телеведущая была в белое платье, которое не скрывало округлившегося живота.

Регина Тодоренко на свадьбе Подольской. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) Super.ru

В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова уже двое детей — 6-летний сын Михаил и 2-летний Мирослав. Ведущая не раз заявляла, что мечтает о третьем ребёнке.

«Вымаливал прощение»: Тодоренко бросила Топалова в начале их романа
«Вымаливал прощение»: Тодоренко бросила Топалова в начале их романа

Напомним, что вначале телеведущая скрывала беременность и предпочитала отшучиваться, когда речь заходила об этой теме. «Сдали» коллегу по цеху певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин — они случайно проговорились о грядущем пополнении семьи Тодоренко во время вечеринки после шоу «Маска».

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) Super.ru

Полина Никифорова
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