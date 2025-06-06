Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сохранении рабочих контактов с Киевом, несмотря на террористический характер нынешнего украинского режима. Политолог Андрей Пинчук, комментируя ситуацию, пояснил, что реальных переговоров нет — идёт дипломатическая игра с целью вынудить противоположную сторону первой пойти на уступки, чтобы затем возложить на неё ответственность за возможный срыв диалога.

«Цена вопроса — не просто какие-то эмоции, а очень материальные вещи: оружие, деньги на войну и так далее. Поэтому этот имитационный процесс таковым и остаётся. Когда говорят о том, что переговоров с террористами не ведут, честно говоря, в сухом остатке так оно и есть, потому что это переговорами не является», — сказал эксперт в беседе с «Царьградом».