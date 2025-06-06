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Регион
6 июня, 10:03

«Нет никаких переговоров»: Политолог раскрыл дипломатическую игру за кадром «Стамбула»

Политолог Пинчук: Встреча в Стамбуле — игра с целью вынудить противника уступить

Переговоры в Стамбуле. Обложка © РИА Новости / Александр Рюмин

Переговоры в Стамбуле. Обложка © РИА Новости / Александр Рюмин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сохранении рабочих контактов с Киевом, несмотря на террористический характер нынешнего украинского режима. Политолог Андрей Пинчук, комментируя ситуацию, пояснил, что реальных переговоров нет — идёт дипломатическая игра с целью вынудить противоположную сторону первой пойти на уступки, чтобы затем возложить на неё ответственность за возможный срыв диалога.

«Цена вопроса — не просто какие-то эмоции, а очень материальные вещи: оружие, деньги на войну и так далее. Поэтому этот имитационный процесс таковым и остаётся. Когда говорят о том, что переговоров с террористами не ведут, честно говоря, в сухом остатке так оно и есть, потому что это переговорами не является», сказал эксперт в беседе с «Царьградом».

Поддержание контактов остаётся важным для решения конкретных вопросов, таких как обмен военнопленными и репатриация тел погибших. Эти процессы, несмотря на сложную обстановку, имеют несомненную гуманитарную ценность, позволяя солдатам вернуться домой, отмечает эксперт.

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Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что резкая реакция Зеленского на переговоры в Стамбуле вызвана несколькими факторами. В частности, киевской делегации не удалось добиться перемирия, которое позволило бы режиму перегруппироваться и получить оружие от Запада. Исчерпание ресурсов Украины также является причиной раздражения лидера киевского режима.

Александра Мышляева
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