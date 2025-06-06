Действия ВСУ загнали Трампа в тупик прямо перед решающим этапом переговоров

«Масштабная атака поставила президента США и его команду в очень затруднительное положение на решающем этапе переговоров между Россией и Украиной», — указано в статье.

Кроме того, распространившаяся в СМИ информация о том, что Украина проинформировала США о проведении атаки, была ложной. Её распространили специально, чтобы подорвать отношения между Вашингтоном и Москвой.