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6 июня, 09:17

Действия ВСУ загнали Трампа в тупик прямо перед решающим этапом переговоров

L'AntiDiplomatico: Удары ВСУ по аэродромам поставили Трампа в трудное положение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Масштабная атака ВСУ по российским аэродромам поставила президента США Дональда Трампа в сложную ситуацию прямо перед решающим этапом переговоров. Киев специально добивался подрыва нормализации отношений, пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

«Масштабная атака поставила президента США и его команду в очень затруднительное положение на решающем этапе переговоров между Россией и Украиной», — указано в статье.

Кроме того, распространившаяся в СМИ информация о том, что Украина проинформировала США о проведении атаки, была ложной. Её распространили специально, чтобы подорвать отношения между Вашингтоном и Москвой.

Атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США
Атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США

Напомним, что в начале июня Вооружённые силы Украины осуществили скоординированный удар по российским авиабазам. Минобороны РФ заявило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Владимир Путин чётко обозначил намерение предпринять ответные меры в связи с атаками ВСУ.

Полина Никифорова
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