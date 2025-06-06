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6 июня, 11:58

Певица Слава вышла на связь из больницы и сообщила о скорой операции

Обложка © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Обложка © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила о возможной операции из-за проблем с ушами. Подробностей она не раскрыла — лишь опубликовала снимок из кабинета врача. Судя по выражению лица на фото, новость её не порадовала.

Напомним, в июле 2023 года Слава уже попадала в заголовки СМИ после того, как обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачной операции на груди. По её словам, вмешательство привело к асимметрии и оставило «отвратительные шрамы». Тогда же певицу поддержала Любовь Успенская, заявив, что осталась недовольна результатом своей операции у того же хирурга.

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А весной этого года певица Слава попала в больницу после концерта в подмосковном Подольске. В своих социальных сетях артистка рассказала фанатам, что поехала на обследование к врачу из-за недомогания. В итоге звезде решили установить холтер и суточный ЭКГ-регистратор.

Марина Фещенко
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