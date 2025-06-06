Певица Слава вышла на связь из больницы и сообщила о скорой операции

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила о возможной операции из-за проблем с ушами. Подробностей она не раскрыла — лишь опубликовала снимок из кабинета врача. Судя по выражению лица на фото, новость её не порадовала.

Напомним, в июле 2023 года Слава уже попадала в заголовки СМИ после того, как обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачной операции на груди. По её словам, вмешательство привело к асимметрии и оставило «отвратительные шрамы». Тогда же певицу поддержала Любовь Успенская, заявив, что осталась недовольна результатом своей операции у того же хирурга.