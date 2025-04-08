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8 апреля, 16:47

«Моё тело дало сбой»: Певица Слава загремела в больницу после концерта

Певица Слава попала в больницу после концерта в Подольске

Певица Слава. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Певица Слава. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Певица Слава (Анастасия Сланевская) попала в больницу после концерта в подмосковном Подольске. В своих социальных сетях артистка рассказала фанатам, что поехала на обследование к врачу из-за недомогания. В итоге звезде решили установить холтер и суточный ЭКГ-регистратор.

Певица Слава попала в больницу после концерта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

«Нельзя мне нервничать и расстраиваться. Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. Но нет. Пришлось обращаться к врачу. Моё тело дало сбой. Короче, оставили меня на сутки в больничке. Всё oк, просто нужно быть под наблюдением», — уточнила Слава.

По словам певицы, она ежегодно проверяет свой организм, однако часто нарушает режим работы и отдыха. Артистка подытожила, что с возрастом гастроли даются всё тяжелее.

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Алена Пенчугина
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