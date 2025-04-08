«Моё тело дало сбой»: Певица Слава загремела в больницу после концерта
Певица Слава попала в больницу после концерта в Подольске
Певица Слава. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Певица Слава (Анастасия Сланевская) попала в больницу после концерта в подмосковном Подольске. В своих социальных сетях артистка рассказала фанатам, что поехала на обследование к врачу из-за недомогания. В итоге звезде решили установить холтер и суточный ЭКГ-регистратор.
Певица Слава попала в больницу после концерта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava
«Нельзя мне нервничать и расстраиваться. Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. Но нет. Пришлось обращаться к врачу. Моё тело дало сбой. Короче, оставили меня на сутки в больничке. Всё oк, просто нужно быть под наблюдением», — уточнила Слава.
По словам певицы, она ежегодно проверяет свой организм, однако часто нарушает режим работы и отдыха. Артистка подытожила, что с возрастом гастроли даются всё тяжелее.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении своего здоровья. У звезды фигурного катания вызвала возмущение новость о том, что у неё якобы начало болеть сердце.