«Беременна в 16», звёздная версия: 10 русских и зарубежных знаменитостей, кто рано стал мамой
Не всё в жизни суперстар радужно и безоблачно: они тоже сталкиваются с вызовами. Например, рано становятся родителями. Life.ru рассказывает, кому из селебрити раннее материнство не помешало добиться звёздного статуса.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, Софья Сандурская, АР / Sanford Myers, ABACA / Marechal Aurore
Обстоятельства в жизни складываются по-разному. Можно оставаться бездетной до 45 лет, а можно выйти замуж уже в 16, если есть серьёзные причины и согласие обоих родителей. Порой даже звёзды становятся мамами в 17, 18, 19 лет... А то и раньше! Собрали в этом материале знаменитостей, которые рано родили своих первенцев.
Слава (Анастасия Сланевская)
Слава (Анастасия Сланевская) родила первого ребёнка в 18 лет. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Певица Слава родила свою первую дочь в 18 лет. Почти сразу после школы. Потом Анастасии пришлось расстаться с отцом ребёнка. Это стало началом трудных времён, и вспоминать их Слава не любит. Это было в 1999 году. Через три года, в 2002-м, Анастасия вышла замуж за бизнесмена Анатолия Данилицкого. А в 2004 году свет увидел её первый сингл «Попутчица». Дочери, Саше, было уже пять лет. В 2011 году Слава родила вторую дочку.
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева тоже стала мамой в 18. Потом она сделала карьеру. Фото © ТАСС / Софья Сандурская
Телеведущая Лера Кудрявцева тоже стала мамой в 18 лет. Отцом ребёнка был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Мальчика назвали Жаном. Лере пришлось тяжело: причиной было не только раннее материнство, но и преследование со стороны поклонниц друзей покойного Юры Шатунова. Уже в 1995-м, когда Жану было всего пять лет, Кудрявцева стала строить карьеру на телевидении. Сначала её взяли ведущей на Муз-ТВ, а потом стали приглашать и в другие шоу, карьера ведущей процветает до сих пор. А ещё Лера Кудрявцева — одна из тех, которая родила второго ребёнка после 45 лет. В 2018 году у неё появилась дочь Маша от хоккеиста Игоря Макарова.
Анастасия Кочеткова
Анастасия Кочеткова, выпускница «Фабрики», стала мамой в 18 лет. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Настя Кочеткова — выпускница «Фабрики звёзд – 4», бывшая участница группы «Банда», российского ритм-энд-блюз-ансамбля, где также были Тимати, Доминик Джокер и Ратмир Шишков. Она тоже стала мамой в восемнадцать, в 2006 году. Одновременно с этим произошёл пик её популярности. Отцом ребёнка стал её муж, режиссёр Резо Гигинеишвили. Потом Ратмир погиб — и группа распалась. После попыток построить сольную музыкальную карьеру Настя переехала в США и выучилась на кинематографиста. Теперь она — режиссёр, сценарист и актриса. В 2018-м Настя родила сына от нового мужа, кубинца Мигеля Лара.
Наталья Водянова
Русская топ-модель Наталья Водянова родила сына Лукаса в 19 лет. Фото © ТАСС / Marechal Aurore / ABACA
Наталья Водянова — одна из самых известных русских звёздных мам. Топ-модель начала свою карьеру в 16 лет, скоро встретила будущего мужа, Джастина Портмана, и в 19 лет родила сына Лукаса. Сейчас ему около 24 лет. Потом Водянова родила дочку по имени Нева, сына Виктора, а в гражданском браке с Антуаном Арно стала мамой ещё двух мальчиков — Максима и Романа. Так что Наталья — многодетная мама.
Вера Брежнева
Солистка первого состава группы «ВИА Гра» Вера Брежнева стала мамой в 19 лет. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская
В 2001 году Вера Брежнева училась на первом курсе Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта, ей было 19 лет. Тогда же роскошная блондинка и стала мамой. Отцом её дочери, Сони, стал мужчина на 10 лет старше. Через год Вера уже пела в группе «ВИА Гра» и строила музыкальную карьеру. А в 2006-м Вера родила ещё одну дочь — от Михаила Кипермана, бизнесмена. Соня взяла фамилию отчима.
Юлия Волкова
Юлия Волкова, «татушка», родила первого сына в 19 лет. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Одна из солисток нашумевшей группы «Тату», Юлия Волкова, стала мамой в 19 лет, в 2004 году. Отцом ребёнка был её телохранитель Павел Сидоров. Девочку назвали Викой. После рождения ребёнка пара, к сожалению, распалась. А через каких-то три года, уже в 2007-м, Юлия родила сына Самира от бизнесмена Парвиза Ясинова. Кстати, Волкова сделала первые шаги к популярности в «Ералаше», а именно в ансамбле «Непоседы».
Опра Уинфри
Первый сын Опры Уинфри родился очень рано. Его назвали Канаан. Фото © ТАСС / ZUMA
Опра Уинфри — американская телеведущая, актриса и продюсер, которая несколько десятилетий поддерживает собственное ток-шоу — «Шоу Опры Уинфри». Её капитал в 71 год составляет около 3 миллиардов долларов. До популярности Опра жила в Миссисипи. Своего первого ребёнка она родила в 14 лет в результате насилия. К сожалению, младенец не прожил долго. Его звали Канаан.
Джейми Линн Спирс
Джейми Линн Спирс, сестра Бритни Спирс, стала мамой в 16. Фото © ТАСС / АР / Sanford Myers
Младшая сестра Бритни Спирс действительно забеременела в 16. Её дочь — Мэдди Брианн Олдридж, а папой стал Кейси Олдридж. Больше всего он известен как муж сестры Бритни. Они встретились в церкви в Луизиане. Пара была в отношениях в течение пяти лет, с 2005-го по 2010 год. А в 2018-м Джейми Линн родила вторую дочь, Айви Джоан Уотсон, от бизнесмена Джейми Уотсона.
Арета Франклин
Арета Франклин, легенда западной поп-музыки, родила первого сына очень рано, а второго — через два года. Фото © ТАСС / ZUMA / John Collier
Легендарная соул- и госпел-певица Арета Франклин прожила долгую и насыщенную жизнь. Она скончалась в 2018 году. А мамой впервые стала в 12 лет, в 1955-м. Это был сын, Кларенс. Через два года Франклин родила второго сына, Эдварда. Таковы были нравы эпохи. Это не помешало ей сделать блестящую музыкальную карьеру и стать мамой ещё для двоих сыновей.
Кейша Касл-Хьюз
Кейша Касл-Хьюз стала мамой в 17 лет, в перерыве между съёмками. Фото © ТАСС / ZUMA / Nicole Kubelka
Актриса из Новой Зеландии Кейша Касл-Хьюз родила своего первого ребёнка в 17 лет, в 2007 году. А вообще, кинокарьеру она строила с 2002 года, то есть с 12 лет. Первым фильмом актрисы стал «Оседлавший кита». После рождения дочери Фелисити-Амор Кейша играла в нашумевшем сериале «Игра престолов» роль Обары Сэнд. С 2013-го по 2016 год Кейша была замужем за диджеем Джонатаном Моррисоном.
Все эти звёзды стали мамами до двадцати лет, некоторые из них — до восемнадцати, а кое-кто даже до пятнадцати. Это не помешало им построить блестящую карьеру в своей области — телешоу, музыке, кино... А некоторые из девушек даже стали потом многодетными мамами. Узнать о том, какие знаки зодиака сорвут джекпот в апреле 2025 года, вы можете из материала Life.ru.