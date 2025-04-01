Ребята с нашего двора: ИИ нарисовал Ди Каприо, Гослинга и других звёзд так, как если бы они родились в России

Мы решили задать искусственному интеллекту один простой, но любопытный вопрос — что было бы, если бы самые известные актёры планеты появились на свет не в Лос-Анджелесе или Лондоне, а, скажем, в Липецке, Уфе или Новокузнецке? Что, если вместо «Оскара» — вобла на газетке, вместо ковровых дорожек — ковры на выбивалке? Получилось удивительно жизненно: будто не ИИ рисовал, а сосед дядя Витя из второго подъезда рассказывал. Вот они — наши парни, которых мы будто бы давно знаем, слева направо.

Джонни Депп за домино и чаем

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexfisenkov

Если бы Джонни родился в спальном районе Подольска, его талант всё равно нашёл бы выход. Правда, не через Голливуд, а через безошибочную игру в домино у подъезда. Лицо у него как у человека, который уже дважды обыграл участкового и теперь подумывает сменить тактику на «рыбу». Шапка с ушами, перчатки без пальцев и взгляд, полный жизненного опыта, — образ сложился крепче, чем его чай.

Киану Ривз и ритуал ковров

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexfisenkov

Киану с палкой для выбивания ковров — это не фотошоп, это стиль жизни. В спортивке с полосками на фоне многоэтажки с облупленной штукатуркой он готов отбивать ковры не только от пыли, но и от всей тоски этого мира. В такой обстановке даже «Матрица» не нужна — вся философия бытия раскрывается в ударах по ворсу и запахе старого паласа… который сушится тут ещё с прошлой весны.

Скала и банка с болтами

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexfisenkov

Если бы Скала жил в Омске, он бы не стал рестлером, а был бы тем самым соседом, у которого всегда есть нужный ключ и запасная свеча зажигания. На него надеется половина двора, когда у кого-то «жига» встала под окнами. Пока мотор лежит на асфальте, он собирает его заново — уверенно, без лишних слов. В банке — саморезы, в руке — голова блока, рядом — пиво. Всё как полагается.

Райан Гослинг и стул из прошлого

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexfisenkov

Райан чинит табуретку, будто делает это каждую неделю. Газета под ногами, молоток под рукой, за спиной мусорка и бетонная стена — типичный городской двор, где у каждой вещи второй шанс. Он не торопится: сидит, примеряет, оценивает. Это не просто ремонт, это маленький ритуал. Здесь важен не результат, а сам процесс. Такая работа требует сосредоточенности — и терпения, которого у Райана явно хватает.

Леонардо Ди Каприо с рыбой во дворе

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexfisenkov

Если бы Лео жил в Твери, его «Оскар» лежал бы в банке с солью — рядом с воблой. Утро началось рано: сходил на рынок, взял газету, достал бутылку и устроился на бордюре, чтобы в тишине почистить рыбу. Всё без суеты. Ну конечно, он делает это каждый день. Спортивный костюм, затоптанные кроссовки, прищур от утреннего солнца. Никакого позирования — просто жизнь идёт своим чередом.

Зендея и Тимоти на прогулке по району

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexfisenkov

Зендея с магнитофоном в руках и Тимоти в пальто как будто вышли из старой советской мелодрамы. Они идут по двору, держась за руки, и всё вокруг будто замирает. На фоне — облезлые «жигули», облупившиеся стены, а у них — спокойствие. Не ради фото, не на показ. Просто вышли пройтись, как это делают каждую субботу. И пусть ничего не меняется — им это подходит.