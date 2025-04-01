Нарколог допустил наличие ВИЧ-инфекции у Паши Техника

Текущее состояние рэпера Паши Техника может быть обусловлено ВИЧ-инфекцией, которая уже перешла в стадию иммунодефицита. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал врач-нарколог Даниил Петров.

Специалист уверен, что популярное предположение о передозировке не стоит принимать на веру, поскольку от самого по себе передоза редко развивается сепсис и полиорганная недостаточность. Чаще они появляются как следствие тяжёлых бактериальных или вирусных инфекций.

Возможными причинами могут быть тяжёлая пневмония, спровоцированная агрессивными бактериями, вирусные инфекции, в том числе ковид, а также ВИЧ-инфекция, находящаяся на стадии иммунодефицита, считает доктор.

Люди, увлекающиеся психоактивными веществами, коим является Паша Техник, имеют ослабленный иммунитет. В их организме могут возникать хронические воспалительные процессы, нейропатии, а регенерация их тканей работает уже не так безотказно. Это делает для них крайне опасными все инфекционные процессы.