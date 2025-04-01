Нарколог допустил наличие ВИЧ-инфекции у Паши Техника
Врач Петров: Вероятно, у Паши Техника ВИЧ в стадии иммунодефицита
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Текущее состояние рэпера Паши Техника может быть обусловлено ВИЧ-инфекцией, которая уже перешла в стадию иммунодефицита. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал врач-нарколог Даниил Петров.
Специалист уверен, что популярное предположение о передозировке не стоит принимать на веру, поскольку от самого по себе передоза редко развивается сепсис и полиорганная недостаточность. Чаще они появляются как следствие тяжёлых бактериальных или вирусных инфекций.
Возможными причинами могут быть тяжёлая пневмония, спровоцированная агрессивными бактериями, вирусные инфекции, в том числе ковид, а также ВИЧ-инфекция, находящаяся на стадии иммунодефицита, считает доктор.
Люди, увлекающиеся психоактивными веществами, коим является Паша Техник, имеют ослабленный иммунитет. В их организме могут возникать хронические воспалительные процессы, нейропатии, а регенерация их тканей работает уже не так безотказно. Это делает для них крайне опасными все инфекционные процессы.
«Вероятность летального исхода Паши Техника остаётся высокой. Если удастся стабилизировать состояние, вывести из сепсиса и восстановить функцию органов, шансы на восстановление значительно повысятся. Однако реабилитация после такого состояния будет долгой и сложной», — заключил врач.
Напомним, что Паша Техник вновь столкнулся со смертельно опасными для себя проблемами со здоровьем. Сейчас он находится в коме в Таиланде. Он подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, а лёгкие рэпера поражены почти на 100%. Местные врачи считают, что он вряд ли выкарабкается, но нужно верить в феномен живучести человека, за которым стоит андеграунд. В ближайшее время его лечением займётся российский реаниматолог из НИИ Склифосовского.