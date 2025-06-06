«Она помогала на фронте, но погибла дома»: Убийство волонтёрши «Лизы алерт» потрясло Бурятию В Бурятии убита российский волонтёр, многолетний участник поисково-спасательного отряда «Лиза алерт» Мария Лубсанова с позывным Манюня. Убийцей оказался её бывший муж Батор, он покончил и с собой. У обоих остались сиротами дети от предыдущих отношений. Что произошло? 6 июня, 13:43 Марию Лубсанову убил её бывший супруг Батор. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / 9dream studio, © OK / Батор Лубсанов, © VK / Мария Лубсанова

Очевидцы говорят, что кровавая драма началась ещё посреди посёлка Ключи — супруг устроил разборки с девушкой прямо на улице в центре. При этом Манюня кричала и звала на помощь, но никто не откликнулся. В итоге мужчина увёз девушку в лес, где нанёс ей несколько ударов ножом, а потом лишил жизни и себя.

Лубсановой было 36 лет, она родилась в селе Калёново Иволгинского района. Окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры по специальности «менеджмент». После этого работала радиооператором отделения связи в одной из войсковых частей. Переехав в Улан-Удэ, работала в сфере торговли, а с 2018 года — корреспондентом районной газеты «Жизнь Иволги» и, похоже, там нашла себя — её неоднократно отмечали в республике наградами профессиональных творческих конкурсов.

В её родном Иволгинске поговаривают, что причиной трагедии могла стать ревность. Возможно, бывшему супругу — Батору Лубсанову — не нравилось, что Манюня много времени посвящала общественной деятельности, а после начала СВО занималась помощью военным. К тому же после возвращения домой девушка не скрывала, что собиралась поехать обратно.

— У меня там нет родных, но есть братья-буряты! Я обязательно ещё вернусь, — цитировали слова Лубсановой местные СМИ.







Лубсанова хорошо знакома российским военным, служащим в зоне СВО. Туда она отправилась как корреспондент своей газеты и вернулась из Мариуполя буквально на днях. На новых территориях она поддерживала служащих ВС РФ — готовила им еду. По данным телеграм-канала SHOT, за помощь войскам она получила медаль, а кроме того, командующий 36-й армией подарил ей нож с именной гравировкой.

В некоторых источниках говорится, что Манюня собирала деньги на нужды ВС РФ. Судя по данным бизнес-реестров, Мария Лубсанова бизнесом не занималась, не фигурировала в качестве владельца или директора коммерческих фирм, у неё никогда не было ИП, и она даже не регистрировалась как самозанятая.

Лубсанову было 40 лет, он работал в хозяйственно-транспортном отделе администрации Иволгинского района, и там, если верить данным сайта госзакупок, занимался сопровождением тендеров. Он из большой семьи, в которой было пятеро детей. От предыдущего брака у него остался сын.

Страница Батора Лубсанова в ВК. Фото © VK / Bator Lubsanov

Судя по соцсетям, можно сделать предположение, что Батор Лубсанов мог готовиться к убийству Манюни. Ранее на своих страницах он публиковал жизнерадостный контент из различных поездок, много постил совместных фотографий с сыном. Однако недавно мужчина закрыл публичный доступ к своему аккаунту в ВК, а на обложку повесил графическое изображение морды собаки, которое соцсеть использует при оформлении удалённых страниц. При этом цвет картинки владелец аккаунта тоже сменил — с фирменного голубого на чёрный цвет.

Авторы Евгений Кузнецов