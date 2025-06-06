Профессор расшифровал тайный посыл Зеленскому в словах Трампа

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем намекнул Владимиру Зеленскому на возможность территориальных уступок. Именно такой смысл содержался в словах американского лидера о том, что России и Украине придётся продолжать боевые действия ещё некоторое время, считает глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Трамп решил, что Зеленскому придётся вести переговоры с худшей позиции. Это означает, что Трамп решил, что Зеленскому придётся отказаться от самых богатых и стратегически важных регионов Украины после их потери. Фраза, которую Трамп сказал Мерцу, имеет именно такой смысл», — написал Орсини на своей странице в соцсетих X.