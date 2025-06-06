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Регион
6 июня, 12:54

Профессор расшифровал тайный посыл Зеленскому в словах Трампа

Орсини: Трамп на встрече с Мерцем намекнул Зеленскому на потерю территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем намекнул Владимиру Зеленскому на возможность территориальных уступок. Именно такой смысл содержался в словах американского лидера о том, что России и Украине придётся продолжать боевые действия ещё некоторое время, считает глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Трамп решил, что Зеленскому придётся вести переговоры с худшей позиции. Это означает, что Трамп решил, что Зеленскому придётся отказаться от самых богатых и стратегически важных регионов Украины после их потери. Фраза, которую Трамп сказал Мерцу, имеет именно такой смысл», написал Орсини на своей странице в соцсетих X.

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Напомним, что Трамп и Мерц вчера провели встречу в Вашингтоне. На пресс-конференции в Овальном кабинете журналисты почти не интересовались немецким политиком, всё внимание было приковано к лидеру Штатов. Мерц говорил всего 3 минуты 50 секунд, в то время как американский лидер разговаривал в течение 36 минут.

Полина Никифорова
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