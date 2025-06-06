Профессор расшифровал тайный посыл Зеленскому в словах Трампа
Орсини: Трамп на встрече с Мерцем намекнул Зеленскому на потерю территорий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем намекнул Владимиру Зеленскому на возможность территориальных уступок. Именно такой смысл содержался в словах американского лидера о том, что России и Украине придётся продолжать боевые действия ещё некоторое время, считает глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
«Трамп решил, что Зеленскому придётся вести переговоры с худшей позиции. Это означает, что Трамп решил, что Зеленскому придётся отказаться от самых богатых и стратегически важных регионов Украины после их потери. Фраза, которую Трамп сказал Мерцу, имеет именно такой смысл», — написал Орсини на своей странице в соцсетих X.
Напомним, что Трамп и Мерц вчера провели встречу в Вашингтоне. На пресс-конференции в Овальном кабинете журналисты почти не интересовались немецким политиком, всё внимание было приковано к лидеру Штатов. Мерц говорил всего 3 минуты 50 секунд, в то время как американский лидер разговаривал в течение 36 минут.