Долг блогерши Тлиашиновой перед налоговой приближается к полумиллиарду рублей

Долг блогерши и бизнес-коуча Инны Тлиашиновой перед Федеральной налоговой службой составляет 468 миллионов 675 тысяч 260 рублей. Об этом пишет SHOT, уточняя, что ежедневно эта сумма растёт из-за набегающей пени.