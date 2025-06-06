Долг блогерши Тлиашиновой перед налоговой приближается к полумиллиарду рублей
Инна Тлиашинова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inna__tliashinova
Долг блогерши и бизнес-коуча Инны Тлиашиновой перед Федеральной налоговой службой составляет 468 миллионов 675 тысяч 260 рублей. Об этом пишет SHOT, уточняя, что ежедневно эта сумма растёт из-за набегающей пени.
Напомним, что VIP-коуч Инна Тлиашинова, проживающая в Дубае, задолжала российской налоговой службе сотни миллионов. Россиянка называет себя основателем Международной академии квантовой психологии и является автором методики «Мастер разборов». Однако её регалии не помешали суду возбудить уголовное дело о неуплате налогов, объявить её в межгосударственный розыск и заочно арестовать.