Жители Рязани сообщают о взрывах над городом
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Жители Рязани сообщают о громких взрывах, раздавшихся в черте города. По сведениям SHOT, силы противовоздушной обороны активно противодействуют украинским беспилотникам в небе над регионом. Данные о пострадавших на данный момент отсутствуют.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских дрона самолётного типа над российскими регионами. В частности, дроны были сбиты и в Рязанской области.