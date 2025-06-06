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Регион
6 июня, 13:39

Жители Рязани сообщают о взрывах над городом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pdeminhiker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pdeminhiker

Жители Рязани сообщают о громких взрывах, раздавшихся в черте города. По сведениям SHOT, силы противовоздушной обороны активно противодействуют украинским беспилотникам в небе над регионом. Данные о пострадавших на данный момент отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских дрона самолётного типа над российскими регионами. В частности, дроны были сбиты и в Рязанской области.

Оксана Попова
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