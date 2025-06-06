Создатели сериала «Фишер» снимут фильм про Игоря Талькова

Полнометражку про Игоря Талькова снимут шоураннеры детективного сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Работа идёт в сотрудничестве с Константином Эрнстом и Сергеем Титинковым. Сейчас в рабочей команде наблюдается полная гармония — взгляды на предстоящую работу сходятся.

«Это будет полный метр по заказу «Первого канала». <…> Могу сказать, что работать с Константином Львовичем одно удовольствие. Мы говорим на одном языке: я понимаю, что он имеет в виду, и, надеюсь, ему понятно, что говорю я», — рассказал Кальварский в интервью «Ведомостям».

Именно Кальварский был ведущим концерта во дворце спорта «Юбилейный», где в 1991 году был убит Игорь Тальков. Возможно, он появится в фильме в роли самого себя и скажет знаменитую фразу: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова».