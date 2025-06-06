Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 14:47

Создатели сериала «Фишер» снимут фильм про Игоря Талькова

Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Полнометражку про Игоря Талькова снимут шоураннеры детективного сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Работа идёт в сотрудничестве с Константином Эрнстом и Сергеем Титинковым. Сейчас в рабочей команде наблюдается полная гармония — взгляды на предстоящую работу сходятся.

«Это будет полный метр по заказу «Первого канала». <…> Могу сказать, что работать с Константином Львовичем одно удовольствие. Мы говорим на одном языке: я понимаю, что он имеет в виду, и, надеюсь, ему понятно, что говорю я»,рассказал Кальварский в интервью «Ведомостям».

Именно Кальварский был ведущим концерта во дворце спорта «Юбилейный», где в 1991 году был убит Игорь Тальков. Возможно, он появится в фильме в роли самого себя и скажет знаменитую фразу: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова».

Фишер 2 «Затмение» 2025: леденящие кровь убийства и снова история, основанная на реальных событиях
Фишер 2 «Затмение» 2025: леденящие кровь убийства и снова история, основанная на реальных событиях

Напомним, Игорь Тальков — культовый певец перестройки, автор хитов «Чистые пруды», «Я вернусь» и «Господа демократы». Его трагическая смерть в гримёрке перед выходом на сцену до сих пор остается нераскрытой и порождает множество версий, включая мистические. Так, убийство Талькова недавно сравнили с убийством экс-президента США Джона Кеннеди. В обоих случаях имела место «глобальная олигархическая преступность».

Полина Никифорова
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar