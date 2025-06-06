На ВДНХ дали старт международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

В пятницу, 6 июня, на ВДНХ в Москве был дан старт международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Участники из пяти стран (России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана) в течение 51 дня посетят свыше 30 городов, где проведут бизнес-форумы, научные конференции и культурные мероприятия.

В Москве состоялся торжественный старт международной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Видео © Life.ru

Участники экспедиции получили приветствие от президента России Владимира Путина, которое было озвучено Александром Стерником, директором Третьего департамента стран СНГ МИД России. Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также обратились к участникам с напутственными словами.

Торжественная церемония проводов была украшена выступлениями артистов. Актёр Олег Гаас исполнил гимн экспедиции, а группа SOPRANO Турецкого завершила программу. Ислам Назаралиев, генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции», отметил символичность старта путешествия у фонтана «Дружба народов», подчеркнув, что это место олицетворяет созидание и международное сотрудничество.

Ключевыми партнёрами мероприятия являются WildberriesRuss и ГК «Нафтагаз». Они организуют деловую программу, направленную на развитие рынков сбыта для местных производителей и поддержку малого и среднего бизнеса. Росмолодёжь, в рамках программы «Больше, чем путешествие», обеспечит участникам российской части маршрута проживание и экскурсии, знакомящие с историческим наследием страны.

Фонд Росконгресс выступает соорганизатором заключительного события экспедиции — Первого Центральноазиатского международного экономического форума, который пройдёт 22 июля 2025 года в Душанбе. Форум соберёт более 500 участников, включая лидеров бизнеса и культуры, с целью определения новых векторов сотрудничества в регионе.