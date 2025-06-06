Участники «Школы мэров» получили дипломы в Мастерской управления «Сенеж»

Выпускники третьего и четвёртого потоков программы «Школа мэров» ВШГУ Президентской академии официально завершили обучение, получив соответствующие дипломы. Ректор учебного заведения Алексей Комиссаров заявил, что программа приобрела статус современной управленческой платформы, предназначенной для подготовки лидеров, нацеленных на улучшение благосостояния общества.

«47 участников программы уже получили новые ответственные назначения. Полученный опыт и тяга участников к знаниям — это то, что непременно поможет в их будущих начинаниях», — подчеркнул Комиссаров.

«Школа мэров» призвана объединять лучших управленцев страны, о чём заявил Андрей Бетин, ректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ценность программы подтвердил и Олег Кондратенко, директор ВШГУ Президентской академии, подчеркнув её основную роль в подготовке муниципальных служащих. Участники курса, по его словам, успешно освоили передовые управленческие подходы, чему способствовали более 250 часов коллективной работы и выступления свыше 300 экспертов.

Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента, отметил, что главной задачей является обеспечение возможности для слушателей применить полученные знания непосредственно в муниципалитетах, гарантируя оперативное решение вопросов, с которыми жители обращаются к власти.

«Впереди — торжественное вручение дипломов, но я уверен, что для наших выпускников это не финиш, а старт новой, ещё более продуктивной работы на благо своих территорий», — высказал своё мнение Бетин.

Всего 160 человек из 82 регионов России прошли обучение, разделённое на два этапа. Выездные занятия проводились в 10 регионах страны.